Лос-Анджелес, США, , 06:54 — REGNUM Компания Disney опубликовала небольшой ролик, в котором рассказывается о том, как создавался фильм «Мулан». Видео было выложено 18 августа на YouTube-канале компании.

Режиссёр картины Ники Каро рассказывает о том, как актриса Лю Ифэй работала над ролью и готовилась к съёмкам. Зрители могут видеть в ролике процесс её тренировок и работу съёмочной группы.

Ранее Disney сообщила, что подписчики сервиса Disney Plus смогут посмотреть фильм, если они готовы внести дополнительную плату в размере $30. Она также отметила, что в рамках этого предложения пользователи платформы смогут посмотреть ряд других картин, которые не входят в библиотеку сервиса. Премьера «Мулан» на Disney Plus состоится 4 сентября 2020 года.

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