Тегеран, , 08:58 — REGNUM Иранская короткометражная анимационная пьеса «Велосипедный ветер» режиссера Назанина Собхана Сарбанди приняла участие в кинофестивале Глазго 2020 в Шотландии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 августа.

6-минутная анимация рассказывает о молодом ветре, который договаривается с велосипедом дуть еще быстрее, не тратя много энергии и по-настоящему наслаждаясь своей жизнью. Свобода и сила, которые велосипед дает ветру, позволяют ему пуститься в новые приключения.

Картина принимает участие в кинофестивале 2020 года, который стартовал 17 августа в Глазго и продлится до 23 августа.

«Велосипедный ветер» ранее принимал участие в 9-м кинофестивале Tumbleweeds for Kids в США, 23-м Международном фестивале анимационных фильмов Animac в Каталонии, 9-м ежегодном фестивале короткометражек в США, 34-м кинорынке Клермон-Феррана во Франции.