Лос-Анджелес, США, , 05:21 — REGNUM В сеть выложили кадры фильма Кристофера Нолана «Довод» несмотря на усилия кинокомпании Warner Bros. предотвратить подобные утечки. Об этом 18 августа сообщил портал TorrentFreak.

Издание отмечает, что отрывки были взяты из материала, который представляет собой пролог к переизданию картины «Начало». По имеющейся информации, Warner Bros. после этого обратилась к Google с просьбой удалить из поисковой выдачи ссылки на этот контент.

Издание отмечает: отказ кинокомпании от глобального релиза «Довода» сразу же поставил вопрос о том, что пираты не преминут этим воспользоваться, и подобная утечка «гарантирует», что компания действительно столкнётся с этими проблемами.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Кристофер Нолан сказал, что рэперТрэвис Скоттоказал «решающее» влияние на производство «Довода». Кинематографист пояснил, что работа музыканта, «мгновенно» понимающего его и композитора картины, стала «последним кусочком головоломки».

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