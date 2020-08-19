Лос-Анджелес, США, , 05:10 — REGNUM В производстве находится перезагрузка классического фильма ужасов «Изгоняющий дьявола». Об этом 18 августа сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, проектом занимается киностудия Morgan Creek. Подробностей о нём пока нет, известно лишь, что компания видит свою главную задачу в проведении премьеры картины в кинотеатрах.

Режиссер Уильям Фридкин выпустил оригинальную картину в 1973 году на основе романа Уильяма Питера Блэтти. В 2000 году кинокомпания Warner Bros. выпустила переиздание фильма, которое собрало в прокате США около $39,6 млн.

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