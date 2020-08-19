Лос-Анджелес, США, , 04:57 — REGNUM Режиссёр предстоящего фильма «Довод» Кристофер Нолан заявил, что рэпер Трэвис Скотт оказал «решающее» влияние на процесс создания картины. Об этом 18 августа сообщил в своей статье журнал GQ.

Когда журналисты портала Comicbook спросили кинематографиста о том, что именно он имел в виду, он сказал, что голос рэпера стал «последним кусочком головоломки».

«Его понимание музыкального и повествовательного механизма Людвига Йоранссона (композитор «Довода» — ИА REGNUM) и меня было мгновенным, проницательным и глубоким», — пояснил Нолан.

Премьера «Довода» в России состоится 26 августа 2020 года. В США фильм выйдет в кинопрокат позже, 3 сентября 2020.

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