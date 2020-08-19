Сиэтл, США, , 04:44 — REGNUM Актриса Рэйчел Вайс снимется в сериале-перезагрузке «Связанные насмерть» (Dead Ringers), который станет «гендерно-ориентированным подходом» к одноимённому триллеру Дэвида Кроненберга 1988 года. Об этом 18 августа сообщил портал Comicbook.

Шоу будет показывать потоковый серис Amazon Prime. Вайс исполнит в нём главные роли. В качестве сценариста и исполнительного продюсера проекта выступит Элис Берч, которую зрители знают по работе над ирдландским сериалом «Нормальные люди».

Сюжет оригинального фильма Кронненберга рассказывает о двух братьях-близнецах, которые оперируют в успешной гинекологической клинике. В их жизнях начинают происходить ужасные вещи после того, как в учреждение обращается за помощью известная актриса.

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