Лос-Анджелес, США, , 04:29 — REGNUM Портал Comicbook опубликовал информацию о том, появления каких анонсов на мероприятии DC FanDome могут ожидать фанаты. Статья и ролик были размещена 19 августа на сайте издания.

Длительность мероприятие составит около 24 часов. Ожидается, что DC представит новый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина 1984» и покажет новый взгляд на Кристен Уиг в образе Гепарды. Ожидается также, что поклонники комиксов увидят анонсы, касающиеся «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, кинокомиксов «Чёрный Адам», «Флэш», «Шазам 2», «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера, а также нового «Бэтмена».

Что касается второй части «Аквамена», то неизвестно, появится ли на мероприятии Джейсон Момоа, при этом не исключено, что фанаты увидят режиссёра Джеймса Вана иактёра Патрика Уилсона. Также они, возможно, получат информацию о судьбе проектов фильмов «Хищные птицы» и «Человек из стали 2».

Напомним, проведение мероприятия DC FanDome запланировано на 22 августа 2020 года. ранее компания DC сообщила, что в этот раз оно пройдёт в онлайн-формате.

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