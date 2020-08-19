Лос-Анджелес, США, , 03:06 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показан отрывок из кинокомикса «Новые мутанты». Видео было опубликовано 18 августа на YouTube-канале портала IGN.

Его длительность составляет около минуты. Зрители могут видеть, как Ульяна Распутина, известная как Мэджик (Аня Тейлор-Джой) отправляется на битву с демоническим медведем.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили постер «Новых мутантов», выполненный в стилистике хороров 90-х годов XX века. В фильме кроме Ани Тейлор-Джой («Сплит», «Стекло») снялись Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Алисе Брага («Королева юга»), Блю Хант («Другая жизнь») и Генри Зага («Противостояние»).

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован постер кинокомикса «Новые мутанты» в стиле 90-х