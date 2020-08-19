Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Кевин Смит рассказал о том, как продвигаются дела с проектом его анимационного сериала «Зелёный шершень». Публикацию он разместил 18 августа на своей странице в Twitter.

Режиссёр сообщил, что он «только что» передал продюсерам компани WildBrain 20-страничный план разработки первого сезона шоу. Смит добавил в публикацию концепт-арт и заявил, что новый мультсериал будет выглядеть «потрясающе свежо», и при этом будет в чём-то похож на популярное анимационное шоу про Бэтмена.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1295513359576514560

По имеющейся информации «Зелёный шершень» Кевина Смита будет ориентирован на семейную аудиторию. В центре повествования будет находиться сын оригинального Зелёного Шершня и дочь его помощника Като.

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