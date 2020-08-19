Москва, , 01:48 — REGNUM Прощание с актёром театра и кино, кинорежиссёром, сценаристом и политиком Николаем Губенко, скончавшимся 16 августа в Москве в возрасте 78 лет, пройдёт в театре «Содружество актеров Таганки», который он возглавлял много лет.

«Прощание с Николаем Николаевичем Губенко состоится в театре «Содружество актеров Таганки» в среду, 19 августа, в 11:00», — сообщили театре.

Похороны состоятся в этот же день на Кунцевском кладбище.

Соболезнования семье Николая Губенко выразили президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Ольга Любимова.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и политик Николай Николаевич Губенко скончался 16 августа в Москве в возрасте 78 лет.

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