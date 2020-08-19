Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM Создатели кинокомикса «Новые мутанты» выложили в сеть новый постер картины. Изображение было опубликовано 18 августа на портале Screen Rant.

Издание отметило, что плакат выполнен в стилистике фильмов ужасов 90-х годов XX века. Известно, что создатели картины добавили в неё хоррор-элементы. Премьера многострадального кинокомикса в США запланирована на 28 августа 2020 года, в России — на 10 сентября.

https://twitter.com/screenrant/status/1295820695516192768

Напомним, премьера «Новых мутантов» неоднократно откладывалась по разным причинам, изначально планировалось, что фильм, съёмки которого были закончены ещё в 2017 году, выйдет на большие экраны 13 апреля 2018 года.

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