Вашингтон, , 01:10 — REGNUM В сеть выложили трейлер драматического триллера «Секреты, которые мы храним» с Нуми Рапас и Юэлем Киннаманом. Ролик был опубликован 18 августа на YouTube-канале Bleecker Street.

Сюжет картины рассказывает о том, как пострадавшая от нацистов во время второй мировой войны цыганка Майя (Рапас), скрывающая историю своей жизни даже от мужа, встречает в США соседа (Киннаман), в котором она узнает немецкого солдата, жестоко обращавшегося с ней и её семьёй. Она похищает его и держит в заложниках, несмотря на то, что мужчина утверждает: он не тот человек, за которого его приняла похитительница.

В качестве режиссера картины выступил Юваль Адлер, сценарий к ней написал Райан Ковингтон. Зрители знают Нуми Рапас по таким картинам, как «Девушка с татуировкой дракона», «Прометей» и «Шерлок Холмс: Игра теней». Юэль Киннаман снялся в сериалах «Видоизменённый углерод» и «Убийство», а также в фильме «Робокоп» 2014 года.

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