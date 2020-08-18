Воронеж, , 18:03 — REGNUM Окончательная программа Десятого Платоновского фестиваля искусств объявлена в Воронеже 18 августа. Фестиваль состоится с 13 по 27 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Российская часть программы сохранена и даже расширена: добавлена премьера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Lё Тартюф. Комедия» и спектакль известного британского режиссера Деклана Доннеллана в Московском драматическом театре им. Пушкина «Рыцарь пламенеющего пестика». Также впервые в рамках фестиваля состоится отдельная программа, в которую пошли самые новые спектакли воронежских театров.

Несмотря на то, что иностранные артисты в этом году в Воронеж приехать не смогли, организаторы обещают показать спектакли, заявленные в международной программе, онлайн. Все видеопоказы пройдут на Площадке 1900 (пространство «Винзавод»), которая станет Международным фестивальным центром на время Платоновского. Показы будут бесплатными по предварительной регистрации на платформе Timepad. В частности, благодаря новому формату воронежские зрители смогут увидеть спектакли знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Зрители. Ранее приобретавшие билеты на спектакли программы, смогут получить приоритетное право при регистрации на онлайн-просмотр.

Выставочная программа Платоновского фестиваля будет представлена тремя масштабными проектами. Две экспозиции будут представлены в Музее им. И.Н. Крамского с 13 сентября по 4 октября, это выставка работ Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств. Еще одну выставку можно будет увидеть в арт-галерее Камерного театра — с 15 сентября до середины октября — «Котлован». Серия работ художника Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова (картон, аппликация, акрил, карандаш).

В рамках литературной программы в Воронеже состоятся творческие встречи с известными российскими писателями, поэтами, публицистами — Александром Архангельским, Даной Сидерос, Борисом Куприяновым, Александром Скиданом и другими.

Книжная ярмарка пройдет с 25 по 27 сентября на Советской площади и представит публике книжные новинки более 100 российских издательств. Ярмарка пройдет с соблюдением всех норм проведения мероприятий, установленных Роспотребнадзором — в зоне проведения ярмарки единовременно смогут находиться не более 500 человек.