Нью-Йорк, США, , 17:31 — REGNUM Американская актриса Ая Кэш рассказала, почему её героиня в сериале «Пацаны» не боится Хоумлендера (Энтони Старр) — самого могущественного супергероя. Об этом 18 августа сообщает портал ComicBook.

Кэш заявила, что её героиня Штормфронт не боится Хоумлендера, потому что она обладает почти таким же уровнем силы. Помимо этого, девушка хорошо «читает» супергероя и знает, как манипулировать им.

Напомним, премьера второго сезона «Пацанов» состоится 4 сентября 2020 года. В этот день выйдут первые три эпизода шоу.

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