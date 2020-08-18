Лондон, , 14:18 — REGNUM Британский актёр Чарльз Дэнс остался недоволен финалом сериала «Игра Престолов». Об этом 17 августа сообщил портал popculture.com.

Исполнитель роли Тайвина Ланнистера заявил, что с удовольствием подписал бы петицию о «пересъёме» восьмого сезона. Тем не менее, актёр не рассказал, чем именно ему не понравился финал шоу.

Напомним, «Игра Престолов» — это популярный фэнтези-телесериал, основанный на книжном цикле «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Мартина. Премьера финального эпизода состоялась 19 мая 2019 года.

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