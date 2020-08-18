Москва, 18 августа 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 18 августа, президент РФ Владимир Путин приветствовал участников международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что фестиваль обрёл свои традиции. Его отличает насыщенная программа, громкие имена участников и дружеская атмосфера.
«Фестиваль станет ярким, запоминающимся событием не только для жителей Петербурга, но и для всех ценителей музыки», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам творческих успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, Мариинский театр в Санкт-Петербурге первый концерт в рамках фестиваля «Белые ночи» посвятил мужеству врачей.
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