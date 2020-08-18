Москва, , 11:55 — REGNUM В масштабах России посещаемость кинотеатров по сравнению с предыдущим годом сократилась примерно в 30 раз. Об этом 18 августа заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кинозал

«С 1 августа разрешён прокат. Если в Москве по первой неделе это 10—15% от прошлого августа, то в стране — 3,5% по сравнению с прошлым августом», — сказал Эрнст.

По его словам, на данный момент работает около 40% существовавших до введения режима самоизоляции киносетей.

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