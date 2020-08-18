Москва, , 11:36 — REGNUM Индустрия кино в России отстанет от прежних графиков запуска проектов минимум на один год. Об этом 18 августа заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава телеканала напомнил, что киноиндустрия стала одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса и введения режима самоизоляции отраслей.

«Мы пропустили это лето. Это отбрасывает большинство проектов на год как минимум», — сказал Эрнст.

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