18 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 11:33 — REGNUM В Третьяковской галерее состоялась презентация произведений австрийского художника Германа Нитча. Художник подарил три свои монументальные картины галерее, 17 августа корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие.

Презентация картин Германа Нитча Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мероприятие открыли директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посол Австрии в России доктор Йоханнес Айгнер и куратор выставки Сергей Фофанов.

Трегулова поблагодарила за щедрый дар Германа Нитча. Она также отметила сложность перевоза и доставки работ в галерею в связи с ограничениями.

Куратор Сергей Фофанов зачитал обращение Германа Нитча, который не смог приехать на мероприятие, и рассказал кратко о биографии художника.

Фото на память Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У картины Германа Нитча Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Герман Нитч родился в 1938 году в Австрии и учился в Венской школе прикладного искусства. На молодого художника произвели впечатление работы старых мастеров Рембрандта, Тициана и Эль Греко. Особым открытием стало знакомство с произведениями Густава Климта, Эгона Шилле и Эль Греко. Изучение традиций венского экспрессионизма повлияло на развитие творческого пути художника.

Куратор и научный сотрудник отдела новейших течений Сергей Фофанов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Картины написаны акрилом на джутовой ткани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители у картины Германа Нитча Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нитч в начале 1960-х состоял в объединении молодых художников «Венские акционисты», мотивом творчества которых было преодоление травмы Второй мировой войны через выплеск эмоций в процессе творчества. Акции, которые проводили художники, вовлекали зрителя в происходящий перформанс, в обряд слияния искусства с жизнью через эмоционально-этические возможности восприятия человека.

Посетители у картины Германа Нитча Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Три работы, предоставленные в дар Третьяковской галерее, выполнены в ходе различных художественных акций в последние десять лет. Картины разместят в постоянной экспозиции музея на Крымском валу.

Отметим, что галерея, принимая дар, стремится встать в один ряд с европейскими национальными галереями, в коллекциях которых, кроме национальных произведений художников, имеются и произведения искусства других стран. Этот подход меняет традиционное формирование фондов Государственной Третьяковской галереи, которая планирует пополнять свою коллекцию произведениями, написанными художниками из дальнего и ближнего зарубежья.