Лос-Анджелес, США, , 10:48 — REGNUM Известный баскетболист Леброн Джеймс показал, как будет выглядеть спортивная форма его персонажа в фильме Space Jam: A New Legacy. Об этом 18 августа сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/LJFamFoundation/status/1295529221406838784

На новой форме баскетболиста будет написано Tune Squad («Отряд мультяшек»). Премьера Space Jam: A New Legacy должна состояться в июне 2021 года.

Напомним, Space Jam — это комедийный фильм о приключениях баскетболиста Майкла Джордана и героев мультсериала Looney Tunes. Его премьера состоялась в 1996 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор мультфильма от Disney рассказала о нетрадиционной ориентации героини

Читайте развитие сюжета: Российский голос Тора начал борьбу против модераторов «Википедии»