Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловском увековечат имя знаменитого уроженца города — композитора Михаила Гнесина. Об этом сообщили кураторы проекта «Проспект звёзд».

За лауреата Сталинской премии второй степени было отдано наибольшее количество голосов. Церемония закладки памятного знака победителю на «Проспекте звёзд» состоится в ближайшее время, уточнили организаторы.

ИА REGNUM напоминает, что первая памятная плита на «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону появилась в 2010 году. Здесь увековечены имена профессора, ректора Ростовского государственного университета Юрия Жданова, организатора восстания заключённых в лагере смерти Собибор Александра Печерского, участника поднятия Знамени Победы над Рейхстагом Алексея Берестаи многих других.

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