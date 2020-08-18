Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Создатели сериала «Пацаны» про борьбу людей и плохих «супергероев» заявили: они сожалеют о том, как показали в первом сезоне Кимико, роль которой исполняет Карен Фукухара. Об этом 18 августа сообщил портал Digital Spy.

Шоураннер Эрик Крипке отметил, что в продолжении он специально решил дать Кимико более значимую сюжетную линию, в рамках которой персонаж получит больше «голоса», поскольку посчитал, что в первом сезоне попал в ловушку стереотипа о тихой азиатской женщине.

«Мы действительно должны убедиться в том, что у этого персонажа очень сильный голос и очень твёрдая точка зрения. И то, что она не может говорить устно, не означает, что она вообще не может говорить», — сказал Крипке, добавив, что у Кимико есть мнение, и что она является настоящим человеком.

Первые три эпизода продолжения «Пацанов» потоковый сервис Amazon Prime покажет 4 сентября 2020 года. Главные роли в сериале исполняют Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и Эрин Мориарти.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Людей Икс» сыграет важную роль во втором сезоне «Пацанов»

Читайте развитие сюжета: Исполнитель роли Тайвина Ланнистера в «Игре Престолов» недоволен финалом