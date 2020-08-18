Лос-Анджелес, США, , 07:59 — REGNUM Кайл Маклахлен, исполнивший роль Пола Атрейдеса в фильме «Дюна» Дэвида Линча, заявил: он надеется на то, что предстоящий фильм Дэни Вильнёва станет первой картиной в серии. Об этом 18 августа сообщил портал Comicbook.

«Я бы лоббировал три фильма или больше, потому что у них есть такой потенциал, который действительно можно раскрыть», сказал Маклахлен, добавив, что он всегда мечтал о том, чтобы в рамках франшизы было выпущено 10 или 12 картин.

Напомним, ранее Дэвид Линч заявил, что его не интересует новая экранизация «Дюны». Режиссёр сказал, что он считает этот фильм своим величайшим провалом.

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