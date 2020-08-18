Лос-Анджелес, США, , 07:49 — REGNUM Писатель Джордж Мартин сообщил поклонникам, что он «продвигается вперёд» в создании новой книги «Ветра зимы», которая является шестой и, как ожидается, предпоследней частью саги «Песнь Льда и Огня». Об этом 18 августа сообщил портал Comicbook.

«Я снова вернулся в свою крепость одиночества, в свою изолированную горную хижину», — написал в своём блоге Мартин, добавив, что в поледние несколько месяцев он вернулся в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), чтобы провести немного времени со своей женой Пэррис, разобраться со скопившимися делами и выполнить обязанности перед организаторами конвенции CoNZealand.

«Но все это теперь позади меня, и я снова вернулся на гору… а это значит, что я снова вернулся в Вестерос, снова продвигаюсь вперед с «Ветрами зимы», — сообщил писатель.

Напомним, Джордж Мартин начал работать над «Ветрами зимы» в 2014 году. В июле 2020-го писатель сообщил, что фанатам не стоит рассчитывать на скорый выход романа, отметив, что ему удалось закончить ещё три главы.

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