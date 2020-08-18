Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Издательская компания Legendary Comics выпустит комикс, в основу которого ляжет роман «Дракула» Брэма Стокера и одноимённый фильм 1931 года с актёром Белой Лугоши. Об этом 17 августа сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что изображение вампира в комиксе будет взято с образа Лугоши. В качестве автора выступил Роберт Наптон («Звёздный крейсер «Галактика»), над иллюстрациями работали Эль Гаринг («Тихоокеанский рубеж: Истории Дрифта») и Керри Гэммилла. В продажу комикс поступит 6 октября 2020 года.

Фильм «Дракула» с Белой Лугоши в главной роли сняли режиссёры Тод Браунинг и Карл Фройнд. Картина относится к классической серии фильмов ужасов кинокомпании Universal.

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