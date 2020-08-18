Ульяновск, , 06:49 — REGNUM В Ульяновской области чувашский праздник «От Акатуя до Чуклеме» (от посевной до уборочной) пройдёт в виртуальном формате. К празднику присоединятся творческие коллективы из Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия начнутся 22 августа. Ключевым событием станет выступление профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, который откроют молодёжные ансамбли из Чувашии.

Также выступят коллективы из 17 муниципалитетов Ульяновской области, которые, по словам министра культурной политики Евгении Сидоровой, «исполнят обрядовые и современные» песни и танцы, «отражающие чувашские праздники земледельческого цикла»: Акатуй (окончание весенне-полевых работ), Вырма (жатва, уборочная страда), Аван (праздник начала молотьбы), чуклеме (обряд освящения нового урожая).

Также представят мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд, созданию национальных украшений и оберегов. Кроме того, будет работать литературная гостиная «Читаем Константина Иванова».

Как сообщало ИА REGNUM, Акатуй является одним из главных национальных праздников чувашского народа и посвящён окончанию весеннего сева. В переводе «ака» означает сев, «туй» — свадьба. Главными «персонажами» на этой символической свадьбе являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время весенней крестьянской страды.

Читайте ранее в этом сюжете: На чувашском Акатуе в Ульяновске научат делать обереги