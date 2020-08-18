Чебоксары, , 06:35 — REGNUM В Чувашии 1 сентября планируется открыть две школы — в Чебоксарах и Козловском районе. Об этом говорится в докладе министра образования республики Сергея Яковлева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В новом учебном году примут первых учеников школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах, рассчитанная на 1,6 тыс. человек, а также школа на 165 мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в селе Байгулово Козловского района.

Всего в этом году на строительство образовательных организаций предусмотрено более 1 млрд рублей, в том числе почти 511 млн рублей на строительство пяти школ.

До 21 августа в республике проходит приёмка образовательных организаций, по состоянию на 17 августа принято 708 из 863.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Чувашии не планируют вводить масочный режим для детей и требовать справки о прохождении тестов на коронавирус.

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