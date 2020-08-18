Лос-Анджелес, США, , 06:01 — REGNUM Актёр Лоуренс Фишборн развеял слухи о том, что он появится в четвёртой части фильма «Матрица». Об этом 18 августа сообщил портал Screen Rant.

Он сообщил, что с ним никто не вёл переговоров по поводу участия в новом проекте Ланы Вачовски.

«Меня не приглашали. Может быть, это заставит меня написать еще одну пьесу. Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, это будет здорово», — сказал Фишборн в интервью журналистам.

Напомним, Лоуренс Фишборн исполнил в оригинальной трилогии «Матрица» роль Морфеуса. Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Лилли Вачовки (сменивший пол Эндрю Вачовски) заявила, что «Матрица» в действительности является аллегорическим рассказом о транссексуальности.

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