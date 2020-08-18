Нью-Йорк, США, , 05:43 — REGNUM Опубликована информация о том, когда возобновится показ серий финального сезона сериала «Сверхъестественное». Об этом 18 августа сообщил портал Screnn Rant.

Первый из семи последних эпизодов будет показан 8 октября 2020 года. Финал шоу поклонники увидят 19 ноября 2020-го. Отмечается, что непосредственно перед выходом последней серии будет показан часовой фильм под названием «Сверхъестественное: Долгий путь домой».

Напомним, последняя серия «Сверхъествественного» была показана на канале The CW 23 марта 2020 года. Из-за эпидемии коронавируса создатели сериала не смогли продолжить производство его финального сезона, в итоге было принято решение о приостановке показа шоу.

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