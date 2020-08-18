Лос-Анджелес, США, , 04:52 — REGNUM Из версии фильма «Довод» Кристофера Нолана, которую будут показывать в британских кинотеатрах, удалили некоторые кадры. Об этом 18 августа сообщил британский портал Film Stories.

Издание отмечает: это было сделано по причине того, что Warner Bros. хотела, чтобы фильму был присвоен возрастной рейтинг 12A (дети могут посмотреть картину в кинотеатрах в случае, если их будут сопровождать родители).

Для этого кинокомпании пришлось удалить из «Довода» сцены насилия, которое производит мужчина по отношению к женщине. Отмечается, что фильм потерял совсем немного — из него были вырезаны около 9 секунд.

Премьера «Довода» в Великобритании состоится 26 августа 2020 года. Кинокомпания Warner Bros. решила отказаться от глобального релиза картины, она начнёт показывать её в этот день 70 странах мира, в том числе в России. На экраны кинотеатров США «Довод» выйдет 3 сентября 2020-го.

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