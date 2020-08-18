Лос-Анджелес, США, , 01:23 — REGNUM Льюис Тан, исполнивший в кинокомиксе «Дэдпул 2» роль Шаттерстара (Shatterstar), дал понять: его герой достоин того, чтобы получить отдельный фильм. Публикацию он разместил 17 августа на своей Twitter-странице.

Актёр дал интервью порталу Comic Book Movie, в котором он, в том числе, рассказал о своей новой короткометражной картине.

«Я влюбился в эту роль и хотел бы сыграть его», — сказал Тан журналистам, добавив, что создание спин-оффа «Дэдпула» в стиле «Безумного Макса» и «Гладиатора» является его мечтой.

В своей публикации актёр спросил подписчков о том, согласны ли они с ним.

https://twitter.com/TheLewisTan/status/1295083975669682176

Напомним, Шаттерстар, являющийся одним из членов команды «Сила X», которую Дэдпул собрал во втором фильме Fox, погиб, как и все другие члены этой группы (за исключением самого Дэдпула (Райан Рейнольдс) и Домино (Зази Битц)). Многим поклонникам персонажа не понравился этот сюжетный ход.

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