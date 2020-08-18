Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Том Эллис, исполняющий главную роль в сериале «Люцифер», сказал, что съёмки финального сезона не были завершены до момента начала карантина в США. Об этом 17 августа сообщил портал Screen Rant.

Он рассказал, что создателям шоу так и не удалось снять финальный эпизод, отметив, что он готов лишь на 40%. При этом актёр сообщил поклонникам, что пятый сезона «Люцифера» будет полон удивительных историй и событий.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Том Эллис пожаловался, что работа над финальным сезоном «испортила» его голову. Он пояснил, что настолько привык играть Люцифера, что ему было сложно перевоплощаться в его брата-близнеца.

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