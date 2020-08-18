Нью-Йорк, США, , 00:43 — REGNUM Netflix выложил в сеть первый официальный тизер-трейлер будущего фильма «Энола Холмс». Видео было опубликовано 17 августа на Twitter-странице потокового сервиса.

Зрители могут видеть в ролике звёздный актёрский состав проекта и некоторые сцены. Длительность трейлера составляет около 20 секунд. Netflix начнёт показывать картину 23 сентября 2020 года.

https://twitter.com/netflix/status/1295344630175797248

В центре повествования будет находиться Энола Холмс — гениальная сестра сыщика Шерлока Холмса. Главную роль в фильме исполнит Милли Бобби Браун, которую зрители знают по проекту сериала «Очень странные дела». Компанию на съёмочной площадке ей составили такие известные фигуры, как Генри Кавилл (Шерлок Холмс), Сэм Клафлин (Майкрофт Холмс) и Хелена Бонэм Картер (Юдория Холмс).

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