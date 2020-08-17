Тегеран, , 23:35 — REGNUM 17 августа заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мохаммад Хосейн Талебян заявил, что иностранцы заинтересованы в совместном спонсировании выставок антиквариата с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Талебян сделал эти замечания в интервью IRNA. Он отметил, что Иран имеет опыт организации совместных выставок с другими странами, при этом существуют некоторые древнейшие работы Ирана в других странах и наоборот. «Иран готов продолжать такую традицию, но период вспышки коронавирусной инфекции нарушил иранскую рутинную работу по совместному спонсированию выставок по всему миру», — заявил Талебян.

Приведя пример, он сказал, что Германия заинтересована в проведении совместных выставок, связанных с соляными работами. По его словам, время для проведения таких совместных выставок не подходит в условиях пандемии COVID-19.

«В этой связи были предприняты усилия, и мы надеемся стать соавторами выставок после окончания вспышки коронавируса», — сообщил Талебян.