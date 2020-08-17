Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM На тротуарах Екатеринбурга появится фиолетовая линия, которая объединит в единый маршрут работы уличных художников. Об этом заявила координатор фестиваля «Стенограффия» Ирина Завьялова на пресс-конференции.

Линия объединит 29 объектов уличного искусства, созданных в рамках «Стенограффии» в разные годы.

«Сама линия по протяженности — около 9 километров», — уточнила Завьялова.

Туристический маршрут также появится на сервисе «Яндекс.Карты»

Как сообщало ИА REGNUM, 17−27 августа 2020 года в городе проходит фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

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