Севастополь, , 17:49 — REGNUM VII Крымский военно-исторический фестиваль состоится в Севастополе на Федюхиных высотах с 4 по 6 сентября, сообщили в пресс-службе правительства города. Организаторы обещают зрителей масштабные реконструкции боев и пиротехнические шоу — на фестиваль съедутся сотни реконструкторов.

На фестивале планируется организовать 11 исторических площадок: «Античная Таврика» (культура греков и скифов, конные шоу, античные войны и шоу античных атлетов); «Древний Рим» (легионеры на страже границ Римской Империи, бои гладиаторов); «Средневековая Русь» (княжий двор, состязания витязей, музыка); «Локо Чимбали» (мирная жизнь генуэзцев в Крыму) «Лагерь наемников» (рыцарские бои); «Крымская война» (пиротехническое шоу, штурм англо-французами севастопольской крепости, быт солдат русской, французской и английской армий, экскурсии); «Великая Отечественная война» (в год 75-летия Великой Победы — масштабная реконструкция боя за Севастополь 1944 года, выставка вооружения и техники), «Холодная война» (экспозиция вооружения разных стран, тренировки десантников); «Афганистан 1988» (реконструкция боев, экспозиция вооружения); «Средневековый университет в Крыму» (интерактивная историческая площадка для детей); «Археологический квест для детей».

Впервые в работе фестивале будут задействованы все новые музейные комплексы парка. Также в рамках фестиваля состоится открытие Парка живой истории «Федюхины высоты».