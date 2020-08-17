Лос-Анджелес, США, , 16:05 — REGNUM Луз из мультфильма «Дом совы» стала первым ЛГБТ-персонажем, которого сделали главным героем в проекте от Disney. Об этом 17 августа сообщает «Мир Фантастики».

Создательница сериала Дана Террас подтвердила ориентацию героини и отметила, что она всегда мечтала сделать шоу с квир-подростком в главной роли. Однако, по её словам, руководство Disney долгое время запрещало показывать на экране любые проявления нетрадиционных отношений.

Позже эту информацию подтвердил и создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш. Он заявил, что в 2012 году ему также запретили добавлять подобные сцены в свой мультсериал.

Напомним, «Дом совы» — это американский мультсериал, премьера которого состоялась в январе 2020 года. По сюжету обычная девочка Луз через портал попадает в волшебный мир и заводит дружбу с ведьмой Идой.

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