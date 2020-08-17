Новосибирск, , 15:38 — REGNUM У Новосибирской государственной филармонии новый руководитель — им стал уроженец Новосибирска, бывший заместитель руководителя Московского театра сатиры Александр Бочарников. Сегодня, 17 августа, министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева представила нового главу учреждения коллективу.

Новосибирская филармония. Камерный зал Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Отметим, что об уходе из филармонии теперь уже бывшего гендиректора Бейбита Мухамедина стало известно 14 августа.

Александр Бочарников окончил Сибстрин. В театре сатиры он проработал 14 лет, ушёл с должности заместителя директора по работе со зрителями, сообщают «Новосибирские новости».