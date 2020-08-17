Москва, , 04:32 — REGNUM Возмутивший фанатов новый клип музыкального коллектива Little big на трек Tacos набрал более пяти миллионов просмотров за двое суток. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube по состоянию на 17 августа.

Клип занимает первое место на вкладке «В тренде» в российском сегменте YouTube. Главным героем клипа стал Дмитрий Красилов («Пухляш»), ранее снимавшийся и в клипе Little big на композицию «Uno». Музыкальный коллектив в свойственной ему эксцентричной манере высмеивает излишнюю любовь к еде. Участники Little big предстают перед зрителем в костюмах, изготовленных из различных пищевых продуктов.

Яркий видеоряд был оценён положительно 403 тыс. пользователей, негативно оценили клип 78 тыс. посетителей. При этом в комментариях многие поклонники Little big не смогли сдержать своего разочарования в новом творении музыкального коллектива.

Напомним, российский коллектив Little big должен был представлять Россию в международном конкурсе «Евровидение—2020» в Роттердаме. Мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Однако российские исполнители были названы абсолютными рекордсменами за всю историю существования конкурса по результатам просмотра видеоклипа к композиции «Uno», подготовленной специально для «Евровидения»

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