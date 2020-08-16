Лос-Анджелес, США, , 09:17 — REGNUM Режиссёр и «главный гик планеты» Кевин Смит заявил, что он не хотел бы снимать фильмы по франшизе «Звёздные войны» и кинокомиксы Marvel. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

«Я люблю Marvel, но я не обязательно хочу играть в их вселенную», — сказал Смит, добавив, что он никогда не смотрел картины студии с мыслью о том, что он хотел бы снять нечто подобное.

«Я всегда смотрю эти фильмы и говорю: «Боже, я рад, что кто-то это сделал», — отметил режиссёр, сообщив, что примерное так же относится к фильмам «Звёздные войны».

При этом Смит заявил, что он был бы очень рад, если бы ему предоставили возможность получить эпизодические роли в картинах этих популярных франшиз.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Бен Аффлек дал согласие на съёмки во второй части «Лоботрясов» Кевина Смита. В оригинальном фильме актёр исполнил роль одного из ключевых персонажей.

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