Вашингтон, , 07:36 — REGNUM На потоковых аудиосервисах появились композиции из популярного аниме-сериала «Обещанный Неверленд» («Обещанная Страна Грёз», The Promised Neverland). Об этом 15 августа cообщила Twitter-страница Aniplex of America.

Администрация аккаунта написала в публикации, что саундтрек уже загружен на iTunes, Apple Music и Spotify. В него включены 35 песен, в том числе «Колыбельная Изабеллы», которую исполнила певица Сара Аллен.

https://twitter.com/aniplexUSA/status/1294349335262564352

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Обещанного Неверленда» назвали сроки премьеры второго сезона. первую серию продолжения поклонники смогут увидеть в январе 2021 года.

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