Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Создатели оригинального мультфильма Disney «Красавица и чудовище» сказали, что они испытывают «смешанные чувства» по поводу серии игровых ремейков на основе классических мультфильмов компании. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

«С одной стороны, здорово, что я был задействован в фильмах, которые были такими долгоживущими и вызвали такую любовь у зрителей, — сказал аниматор Кирк Уайз, при этом отметив, что он периодически ловил себя на том, что предлагает людям посмотреть оригинальный мультфильм, поскольку «он всё ещё хорош».

Режиссёр Гари Труздейл в свою очередь сказал, что лично он считает: все анимационные версии этих историй лучше игровых фильмов.

Когда журналисты задали им вопрос о том, получили ли они какие-то гонорары от участия в проекта в качестве консультанатов, Уайз ответил, что он «определённо не получил ни цента».

Напомним, Кирк Уайз и Гари Труздейл работали (в разных должностях) над созданием таких мультфильмов, как «Красавица и чудовище», «Горбун из Нотр-Дама», «Оливер и компания», «Король Лев» и других.

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