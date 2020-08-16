Лос-Анджелес, США, , 07:05 — REGNUM Зак Снайдер поздравил Бена Аффлека с днём рождения, опубликовав новое фото со съёмочной площадки «Лиги справедливости». Снимок он разместил 15 августа на странице своего аккаунта в соцсети Vero.

Изображение представляет собой чёрно-белую фотографию, на которой Аффлек запечатлён в роли Бэтмена на фоне бэтмобиля. «С днем рождения, Бен», — написал режиссёр.

https://twitter.com/BestAffleck/status/1294769984594419712

Бену Аффлеку 15 августа 2020 года исполнилось 48 лет. Ожидается, что версия кинокомикса «Лига справедливости» Зака Снайдера, в которой актёр исполнил роль Бэтмена, выйдет на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году.

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