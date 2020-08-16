Лос-Анджелес, США, , 03:42 — REGNUM Нина Добрев, знакомая зрителям по сериалу «Дневники вампира», снимется в новой романтической комедии Netflix. Об этом 15 августа сообщил портал Digital Spy.

Новый фильм потокового сервиса получит название Love Hard. В центре повествования будет находиться девушка из Лос-Анджелеса, которая отправляется на Восточное побережье США, чтобы сделать сюрприз парню, которого она встретила на сайте знакомств. Однако в какой-то момент она обнаруживает, что её обманули, а человек, которого она видела на снимках в действительности живёт в её городе.

В сериале «Дневники вампира» Нина Добрев исполнила роль сразу двух персонажей: Елены Гилберт и Кэтрин Пирс. Финальный эпизод этого шоу Netflix выпустил 10 марта 2017 года.

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