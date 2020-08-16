Лос-Анджелес, США, , 02:38 — REGNUM В сеть выложили музыкальный клип группы Weezer, который является трейлером предстоящей картины «Билл и Тед 2» (Bill & Ted Face the Music). Ролик был опубликован 15 августа на YouTube-канале музыкального коллектива.

В конце ролика зрителям сообщают, что выступление музыкантов является прослушиванием вымышленной группы, которое проводят главные герои. Саунтрек «Билл и Тед 2» будет содержать ещё 12 композиций различных исполнителей и коллективов, в число которых войдут Big Black Delta, Mastodon и Lamb of God.

Премьера картины в кинотеатрах США запланирована на 28 августа 2020 года, ранее её релиз был отложен на неделю. Оригинальный фильм «Билл и Тед» вышел на большие экраны 17 февраля 1989 года. Главные роли в сиквеле исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер.

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