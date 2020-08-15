Лос-Анджелес, США, , 08:39 — REGNUM Фильм «Неистовый» с Расселом Кроу станет первой картиной, которая выйдет в широкий кинопрокат США после снятия карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом 15 августа сообщил портал Comicbook.

Картину начнут показывать 15 и 16 августа 2020 года в 299 кинотеатрах Канады, а 21 августа — в более чем 2 тыс. кинотеатров США. Отмечается, что 28 августа «Неистовый» выйдет в ещё нескольких сотнях кинотеатров страны.

В фильме кроме Рассела Кроу снялись Карен Писториус, Джимми Симпсон и Гэбриел Бейтман. В качестве режиссёра выступил Деррик Борте. В России премьера картины состоялась 6 августа 2020 года.

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