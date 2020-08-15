Токио, , 08:26 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер аниме-сериала «Клетки за работой!: Чёрный код» (Cells at Work: Code Black), созданного на основе одноимённой манги Аканэ Симидзу. Ролик был опубликован 14 августа на YouTube-канале AniplexUS.

Сериал начнёт выходить в эфир в январе 2021 года. Он представляет собой спин-офф шоу «Клетки за работой!», выход второго сезона которого также запланирован на январь 2021-го. В опубликованном видео присутствуют субтитры на английском языке.

Манга «Клетки за работой!» публикуется в журнале Monthly Shonen Sirius издательства Kodansha. Её действие разворачивается внутри человеческого тела, клетки которого представлены в человеческих образах.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Twitter устроили конкурс самых жутких злодеев из аниме