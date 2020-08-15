Лос-Анджелес, США, , 07:54 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ван подтвердил, что во второй части «Аквамена», как и в первой, будут присутсвовать элементы фильма ужасов. Об этом 15 августа сообщил портал Comicbook.

«Точно так же, как в первом фильме был оттенок моей чувствительности к хоррору, что касается эпизода Впадины, я бы сказал, что в следующем фильме будет немного этого», — сказал Ван, добавив, что любовь к хоррорам является большей частью его творческой натуры и, естественно, это проявляется и в кинокомиксах.

Напомним, в одном из эпизодво первой части «Аквамена» Артур Карри (Джейсон Момоа) и Мера (Эмбер Хёрд) сражались с Падшими — монстрами Впадины. Джеймс Ван получил известность прежде всего благодаря своей работе над такими фильмами ужасов, как «Пила», «Астрал», «Заклятие», «Проклятие Аннабель» (в качестве продюсера) и другими.

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