Нью-Йорк, США, , 06:14 — REGNUM Том Эллис сказал во время очередного интервью, что съёмки в пятом сезоне сериала «Люцифер» «испортили» его голову. Об этом 15 августа сообщил портал Digital Spy.

Актёр отметил, что он настолько привык играть Люцифера, что ему было достаточно трудно перевоплощаться в его брата-близнеца, однако при этом ему понравился этот процесс.

«Это был новый вызов для меня, это точно, — сказал Эллис, — играть нового персонажа — это немного испортило мою голову». Актёр сообщил, что ему даже пришлось обратиться к старой актёрской школе.

Продолжение сериала «Люцифер» потоковый сервис Netflix выложит на своём сайте 21 августа 2020 года. В июне 2020-го создатели шоу заявили, что пятый сезон будет настоящим финалом.

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