Ванкувер, Канада, , 06:04 — REGNUM Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс обратился к поклонникам с просьбой отказаться от участия в вечеринках в условиях эпидемии коронавируса. Публикацию он разместил 14 августа на своей странице в Twitter.

Рейнольдс сделал это после того, как глава Британской Колумбии (провинция Канады) Джон Хорган в соцсети попросил актёра донести до молодёжи мысль о том, что сейчас стоит отказаться от вечеринок.

Рейнольдс в ответ выложил аудиозапись, выступив в своей привычной юмористической манере. Актёр сообщил, что его мать живет в Британской Колумбии и она не хочет постоянно сидеть взаперти.

«Я надеюсь, что молодые люди в Британской Колумбии не убьют мою маму», — сказал Рейнольдс.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1294320600211759104

Напомним, Райан Рейнольдс родился в городе Ванкувер, расположенном в Британской Колумбии. В 2021 году на экраны должен выйти его новый фильм «Телохранитель жены киллера», который является продолжением комедийного боевика «Телохранитель киллера» 2017 года.

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